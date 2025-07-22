كرامي ترأست اجتماعًا لمجلس التعليم العالي بحث بقضايا جامعات تتعلق بالهندسة

ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي ​ريما كرامي​ الاجتماع الدّوري لمجلس التعليم العالي، بحضور الأعضاء والمستشارين والخبراء ونقيب المهندسين فادي حنا.

وتم البحث في طلبات وقضايا عائدة لعدد من الجامعات تتعلّق باختصاصات في الهندسة، وتم التوافق على جمع الـ"داتا" وتصنيف الملفّات الّتي تحتاج إلى دراسة وتسوية، بناءً لطبيعة تشابه الملفّات، على أن يتم تحديد اجتماع على شكل خلوة مخصّصة لقضايا الهندسة، في حضور النّقيب والمجلس والمديريّة العامّة للتعليم العالي، من أجل الإحاطة بهذه الملفّات من جوانبها كافّة؛ واقتراح التوصيات والتدابير المؤدّية إلى حل مشاكل الطلّاب والحرص على تطوّر المؤسّسات.

ووضعت كرامي الحضور في أجواء الاستعدادات الّتي عبّرت عنها رابطة الجامعات في لبنان، لجهة توفير الدّعم للوزارة بالموارد البشريّة والفنيّة، من أجل المساعدة في البتّ بالطّلبات.

من جهة ثانية، استقبلت كرامي الفنّان غسان الرحباني، الّذي وضع اللّحن لنشيد المدرسة الرسمية، في حضور ثناء الحلوة الّتي كتبت الكلمات وفريق عمل مكتب الوزيرة. وعبّرت وزيرة التربية عن "عميق شكرها وتقديرها للرحباني، على موافقته على تلحين النّشيد وتسجيله مع الفرقة الموسيقيّة والكورس من دون أي مقابل"، مشيرةً إلى أنّ "إطلاق النّشيد سيتزامن مع إطلاق الحملة الوطنيّة لدعم المدرسة الرّسميّة مطلع العام الدّراسي الجديد".