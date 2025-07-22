قضاة تحقيق في باريس أحالوا وزيرة الثقافة الفرنسية وكارلوس غصن على المحاكمة بتهم فساد واستغلال نفوذ

أفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، بأن "قضاة تحقيق في باريس أحالوا وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن على المحاكمة بتهم منها ال​فساد​ واستغلال النفوذ".

واشارت الى ان "يتوقع تحديد موعد المحاكمة في جلسة الاستماع الأولى في 29أيلول".

وتنفي داتي وغصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، التهم الموجهة إليهما في القضية التي بدأ التحقيق فيها في باريس عام 2019.

وداتي هي من الشخصيات البارزة في حكومة فرنسوا بايرو ومرشحة محتملة لرئاسة بلدية العاصمة.

في لائحة الاتهام الموقعة في تشرين الثاني 2024، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني محاكمة وزيرة الثقافة، تحديدا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قِبل شخص يشغل منصبا انتخابيا عاما في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي.