قاسم: المطلوب أن تتحول مواقف الدول لإجراءات فعلية توقف المذابح والجرائم بغزة وتحاكم العدو

شدّد الأمين العام لـ"حزب الله" الشّيخ ​نعيم قاسم​، على أنّ "ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني المظلوم في ​قطاع غزة​ من عدوان أميركي- إسرائيلي وإيغال في التَّوحّش والإبادة الجماعيّة والتجويع والقتل، تجاوزَ كلّ المعايير الإنسانيّة والأخلاقيّة".

وأشار في بيان، إلى أنّ "الصّمت العالمي يُشكّل إدانةً للأنظمة والمسؤولين، ويُعطّل ما يُسمّى ​القانون الدولي​. فليس كافيًا أن تدعو خمس وعشرون دولةً إلى إيقاف الحرب ضدّ غزّة، فهذا الكلام لا يُعطي براءةً من شهادتهم على ما يجري، ولا الدّعم الّذي أعطته بعض الدّول الكبرى منذ بداية العدوان".

وركّز قاسم على أنّ "المواقف والإدانات لا تُبرّئ مُطلقيها، فالمطلوب أن تتحوّل المواقف إلى إجراءات فعليّة توقف تلك المذابح والجرائم، عبر فرض العقوبات على الكيان الإسرائيلي، وعزله، ومحاكمته، وإيقاف كل أشكال التعامل معه".

وأكّد إلى أنّ "المسؤوليّة الأكبر تقع على عاتق الدّول العربيّة والإسلاميّة، حكّامًا وشعوبًا. فلتختاروا المواقف الّتي تريدونها، بالسّقف الّذي يناسبكم، ولكن لا تقفوا متفرّجين. أوقفوا التطبيع، أغلقوا سفارات العدو، امنعوا التبادل التجاري، واجتمعوا لدعم فلسطين وغزة ولو بالحدّ الأدنى من الإمكانات الحياتيّة، فعندما تراكُم أميركا يدًا واحدةً وصوتًا واحدًا مع الشّعب الفلسطيني، سترضخ وستتراجع".

ولفت إلى أنّ "التاريخ سيسجّل هذا العار على قادة البشريّة وأنظمتها في زمن التجويع الحاقد وقتل المجوَّعين بالجملة، وسيطال ظلم أميركا وإسرائيل أولئك السّاكتين عن نصرة المظلومين. واعلموا: "إنَّه لا يُفلح الظّالمون"، وإن ما تبالغ به إسرائيل من توحّش وغطرسة، سيكون سبب سقوطها المريع إن شاء الله".