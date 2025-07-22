"سرايا القدس": فقدان الاتصال منذ الأمس مع مجموعة التأمين الآسرة لجندي إسرائيلي

أعلن النّاطق العسكري باسم "سرايا القدس" (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيّة)، أبو حمزة، "فقدان الاتصال منذ الأمس مع مجموعة التّأمين الآسرة للجندي الصّهيوني روم بريسلافسكي، وذلك بعد توغّل قوّات العدو ومحاصرتها لمناطق يتواجد فيها الأسير، ولا نعلم مصيرهم حتّى هذه اللّحظة".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "منذ بدء حرب الإبادة بحق شعبنا، يتعمّد رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنيامين نتانياهو وحكومته الإرهابيّة اليمينيّة المتطرّفة، تجاهل ملف أسراها وقضيّتهم، وتسعى بكل قوّة لقتلهم وإعادتهم إلى عائلاتهم في توابيت".
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