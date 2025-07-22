إجلاء 70 ألف شخص جراء الفيضانات في الفلبين

ابوظبي - سيف اليزيد - أجبرت الفيضانات الناجمة عن إعصار ويفا في الفلبين 70 ألف شخص على مغادرة ديارهم في محيط العاصمة مانيلا، في حين فُقد شخصان على الأقل، على ما ذكرت أجهزة الانقاذ الثلاثاء، في حين يهدد البلاد منخفض استوائي جديد.

بعد ليلة من الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضان نهر ماريكينا، أُغلقت المدارس والمؤسسات الحكومية في العاصمة والمقاطعات المحيطة بها الثلاثاء.

ولجأ أكثر من 23 ألف شخص يعيشون على ضفاف النهر خلال الليل إلى مدارس أو إلى صالات تابعة للبلدية أو إلى فناءات مغطاة، كما أجلي نحو 44 ألف شخص آخرين من مدينتي كيزون سيتي وكالوكان في مانيلا الكبرى.

وقال ويلمر تان من جهاز الإنقاذ في مدينة ماريكينا "عادةً ما يأتي هؤلاء الأشخاص من مناطق منخفضة على امتداد الجداول" التي تصب في النهر.

وفي كالوكان، جرف التيار امرأة مسنة وسائقها أثناء محاولتهما عبور جسر، بحسب جون بول نيتيس، المسؤول في مركز العمليات الطارئة. وعثر على سيارتهما مساء الاثنين وقد تحطمت نافذتها.

وأكد أن "عمليات الإنقاذ مستمرة، ولكن حتى الآن، لم يُعثر على أي منهما".

وفي مدينة كينتا الصغيرة الواقعة على أطراف العاصمة، شاهد صحافيو وكالة فرانس برس السكان يتنقلون على الماء بواسطة صناديق من البوليسترين وثلاجات قديمة.

وأدى إعصار ويفا الذي ضرب البلاد أواخر الأسبوع الماضي إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وفقدان ستة آخرين في وسط الفلبين وجنوبها، بحسب المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.