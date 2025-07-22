شكرا لقرائتكم خبر عن مها عبد الناصر: "القائمة الوطنية" تحالف انتخابي وليست سياسيا وتضم أفكارًا مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس النواب، أن القائمة الوطنية الموحدة "من أجل مصر" التي خاضت بها الانتخابات البرلمانية هي "تحالف انتخابي، وليست تحالفًا سياسيًا بأي صورة من الصور".

وأوضحت عبد الناصر، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن نظام القائمة المطلقة المغلقة هو نظام انتخابي "قد يكون صعبًا بعض الشيء"، مشيرة إلى أن حزبها لم يكن موافقًا عليه بشكل كامل في البداية، ولكن تم اعتماده في النهاية كقانون للانتخابات يقسم المقاعد بنسبة 50% للقائمة و50% للنظام الفردي.

وشددت على أن القائمة الوطنية تُعد "مظلة واسعة جدًا لآراء مختلفة وأفكار مختلفة"، مما يسمح بتواجد أحزاب متنوعة ضمن كيان انتخابي واحد دون أن تفقد هويتها، وأضافت: "كل حزب من الأحزاب الممثلة في هذه القائمة ينزل بدعايته الانتخابية، وينزل بآرائه وبأفكاره، ويعمل مؤتمراته الانتخابية بشكل مستقل".

واستشهدت النائبة بتجربتها الشخصية في دخول المجلس الحالي بنفس النظام، قائلة: "أنا كنت أمثل حزبي، وأضع لافتة حزبي، وأتكلم عن نفسي وعن فكرنا كحزب ديمقراطي اجتماعي، الذي يرى أن الديمقراطية الاجتماعية هي نظام سياسي من الممكن أن يحقق مصالح الشعب المصري".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذا الشكل من التحالفات الانتخابية يتيح لكل حزب الحفاظ على استقلاليته الفكرية والسياسية، والترويج لبرنامجه الخاص أمام الناخبين، حتى وإن كان يخوض الانتخابات ضمن قائمة أوسع.

