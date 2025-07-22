أعلنت الخارجية الأميركية أن "المبعوث ستيف ويتكوف سيتوجّه إلى الشرق الأوسط الثلاثاء لعقد محادثات تهدف لوضع اللمسات الأخيرة على ممر للمساعدات الإنسانية الى قطاع غزة". واوضحت الناطقة باسم الخارجية تامي بروس للصحافيين ان "ويتكوف سيتوجّه إلى المنطقة وأمله كبير بأن نطرح وقفا جديدا لإطلاق النار وممرا إنسانيا لدخول المساعدات، وهو أمر، في الواقع، وافق عليه الجانبان".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: المبعوث الأميركي سيزور الشرق الأوسط لوضع اللمسات النهائية على إقامة ممر إنساني لغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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