وزير الخزانة الأميركي: لا سبب يستدعي حاليا استقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي

اعتبر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن "لا سبب يستدعي حاليا استقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي ​جيروم باول​"٬ الذي يتعرّض منذ أشهر عدة لضغوط سياسية.

وقال بيسنت في مقابلة أجرتها معه محطة فوكس بيزنس "لا شيء يوحي لي حاليا بأنه ينبغي عليه أن يستقيل".

وتنتهي ولاية باول على رأس الاحتياطي الفدرالي في أيار 2026، وهو لطالما أعلن أنه سيستمر في منصبه حتى انتهاء ولايته.

وجدّد الرئيس الاميركي دونالد ترامب انتقاداته لرئيس الاحتياطي الفدرالي قائلا "هذا الرجل أحمق لا يفعل شيئا سوى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع للغاية"، وتابع "من المحتمل أنه يفعل ذلك لأسباب سياسية".