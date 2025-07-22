اعتبر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن "لا سبب يستدعي حاليا استقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول"٬ الذي يتعرّض منذ أشهر عدة لضغوط سياسية.
وقال بيسنت في مقابلة أجرتها معه محطة فوكس بيزنس "لا شيء يوحي لي حاليا بأنه ينبغي عليه أن يستقيل".
وتنتهي ولاية باول على رأس الاحتياطي الفدرالي في أيار 2026، وهو لطالما أعلن أنه سيستمر في منصبه حتى انتهاء ولايته.
وجدّد الرئيس الاميركي دونالد ترامب انتقاداته لرئيس الاحتياطي الفدرالي قائلا "هذا الرجل أحمق لا يفعل شيئا سوى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع للغاية"، وتابع "من المحتمل أنه يفعل ذلك لأسباب سياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخزانة الأميركي: لا سبب يستدعي حاليا استقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.