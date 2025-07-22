7 جرحى نتيحة إشكال في بلدة وادي الجاموس العكارية تطور إلى إطلاق نار

حصل إشكال في بلدة وادي الجاموس في قضاء عكار، على خلفيّة خلافات متعلّقة بالانتخابات البلديّة، وتطوّر إلى إطلاق نار، ما أدّى إلى إصابة 7 أشخاص، بعضهم في حالة حرجة، وقد نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقّي العلاج.
في المقابل، طوّق عناصر من الجيش اللّبناني البلدة، وعملوا على ضبط الوضع وإعادة الهدوء.
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