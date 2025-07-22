7 جرحى نتيحة إشكال في بلدة وادي الجاموس العكارية تطور إلى إطلاق نار

حصل إشكال في بلدة ​وادي الجاموس​ في قضاء عكار، على خلفيّة خلافات متعلّقة بالانتخابات البلديّة، وتطوّر إلى إطلاق نار، ما أدّى إلى إصابة 7 أشخاص، بعضهم في حالة حرجة، وقد نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقّي العلاج.

في المقابل، طوّق عناصر من الجيش اللّبناني البلدة، وعملوا على ضبط الوضع وإعادة الهدوء.