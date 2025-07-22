الارصاد الجوية: لبنان يتأثر تدريجياً بكتل هوائية حارة ورطبة نسبياً حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجياً بكتل هوائية حارة ورطبة نسبياً، حيث تتخطى ​درجات الحرارة​ معدلاتها الموسمية، وتزيد الشعور بالحر خاصة على الساحل، ويستمر تأثيرها حتى بداية الأسبوع المقبل".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الأربعاء قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والساحلية واستقرارها في المناطق الداخلية، كما يتشكل الضباب على مستويات منخفضة بسبب الرطوبة المرتفعة".

ولفتت الى ان "طقس الخميس غائم جزئياً إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة، وتنشط الرياح خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر".

واوضحت ان "طقس الجمعة غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الجبلية والساحلية. كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء معه الرؤية أحياناً"<

واضافت ان "طقس السبت قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل. كما يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، وتنشط الرياح أحياناً".