جنبلاط استقبل سلام في كليمنصو وبحثا بآخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة

استقبل الرّئيس السّابق للحزب "التقدّمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​ في كليمنصو، رئيس الحكومة ​نواف سلام​، بحضور عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب وائل أبو فاعور. وخلال اللّقاء، تم البحث في الأوضاع وآخر المستجدّات السّياسيّة في لبنان والمنطقة.

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