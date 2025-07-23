"الجديد": بري قدّم لبراك ورقة أفكار لتجنب التصعيد تتضمن انسحاب إسرائيل مقابل سحب السلاح بجنوب الليطاني

كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "رئيس مجلس النّواب نبيه بري عمل منذ أيّام على إيجاد أرضيّة مشتركة مع "حزب الله"، لعرضها على الموفد الأميركي توم براك"، مشيرةً إلى أنّ "برّي توجّه إلى برّاك خلال اللّقاء بينهما، طالبًا منه الاستماع إلى صوت الـ"درون" في الخارج، مشيرًا إلى الاغتيالات الّتي نفّذتها إسرائيل بحق لبنانيّين في مختلف المناطق، بعد قرار وقف إطلاق النّار".
وأفادت بأنّ "برّي قدّم ورقة أفكار لتجنّب التصعيد، تتضمّن انسحاب إسرائيل مقابل سحب السّلاح بجنوب الليطاني، ووقف العدوان مقابل استراتيجيّة وطنيّة للسّلاح"، لافتةً إلى أنّ "الأفكار المطروحة لاقت تجاوبًا من برّاك في لقاء عين التينة، الّذي فتح بابًا مختلفًا للتفاوض عليه".
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