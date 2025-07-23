أكّد الرّئيس الإيراني مسعود بزشكيان، "أنّنا مستعدّون لأي تحرّك عسكري إسرائيلي، وقوّاتنا جاهزة لضرب عمق إسرائيل مجدّدًا"، مشيرًا إلى أنّ "إسرائيل وجّهت لنا ضربات قويّة، وضربنا عمقها بقوّة لكنّها تتكتّم على خسائرها. وإسرائيل أرادت تغيير إيران وتفكيكها وحذفها عبر الفوضى وضرب النّظام، لكنّها فشلت".
ولفت، في حديث لقناة "الجزيرة"، إلى أنّه "لا شكّ أنّ هناك اختراقات لبلادنا، لكن العامل الحاسم هو التكنولوجيا وتسخير قدرات أميركيّة"، مشدّدًا على "أنّنا لا نريد الحرب ولا نستند إلى أنّ وقف إطلاق النّار نهائيًّا، لكنّنا سندافع عن أنفسنا بقوّة". وأوضح أنّ "إسرائيل تمنع أي حديث عن نجاح ضرباتنا الصّاروخيّة، لكن طلبها وقف الحرب يشير للكثير".
وجزم بزشكيان، أنّ "إيران لم ولن تستسلم وهذا واضح للجميع، لكنّنا نؤمن بالدّبلوماسيّة والحوار"، مذكّرًا بأنّه "لم يحصل سابقًا أن اتخذت دول المنطقة موقفًا داعمًا لإيران كما فعلت خلال الحرب الأخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إيران: لا نريد الحرب لكننا مستعدون لأي تحرك عسكري من إسرائيل وجاهزون لضربها مجددًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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