ترامب اعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الفيليبين يخفض الرسوم الجمركية إلى 19 في المئة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "التوصل إلى ​اتفاق تجاري​ مع الفيليبين يخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، إلى 19 في المئة مقارنة مع نسبة سابقة بلغت 20 في المئة".

ولدى استقباله في البيت الأبيض، وصف ترامب نظيره الفيليبيني فرديناند ماركوس بـ"المفاوض الصعب جدا"، قائلا إنهما يقتربان من التوصل إلى "اتفاق تجاري كبير".

ولاحقا اوضح ترامب انه "سيمضي قدما بفرض رسوم جمركية نسبتها 19% على منتجات مانيلا، بينما ستكون السوق الفيليبينية مفتوحة تماما أمام السلع الأميركية".