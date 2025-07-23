منظمة الصحة العالمية دعت إلى اتخاذ إجراءات لتفادي أي تفش كبير لشيكونغونيا

أشارت رئيسة فريق منظمة الصحة العالمية المعني بالعوامل الفيروسيّة المنقولة عن طريق الحشرات، ديانا روخاس ألفاريز، إلى أنّ "بين عامَي 2004 و2005، اجتاح تفشّ كبير لفيروس "​شيكونغونيا​" المحيط الهندي، وطال أعدادًا كبيرةً من السّكان في الجزر الصّغيرة، قبل أن ينتشر في مختلف أنحاء العالم، ويصيب نحو نصف مليون شخص".

ولفت، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إلى أنّ "اليوم، تلاحظ منظّمة الصّحة ظهور الاتجاه نفسه: فمنذ أوائل عام 2025، أبلغت كل من ريونيون ومايوت وموريشيوس عن تفشيّات كبيرة لفيروس "شيكونغونيا". وتشير التقديرات إلى أنّ ثلث سكان ريونيون مصابون أصلًا".

وتشبه أعراض حمى شيكونغونيا أعراض حمى الضنك وفيروس زيكا، مما يُصعّب تشخيصها، بحسب منظمة الصحة العالمية.