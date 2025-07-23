متحدث باسم خارجية فرنسا: مراجعة الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل من الخيارات المطروحة للضغط عليها

طالب متحدّث باسم ​وزارة الخارجية الفرنسية​، في حديث لقناة "الجزيرة"، بـ"إيصال المساعدات الإنسانيّة إلى ​قطاع غزة​"، مشدّدًا على "وجوب العودة إلى عمل الوكالات الأمميّة في توزيع المساعدات الإنسانيّة في غزة".

وأكّد أنّه "يجب تغيير نظام توزيع المساعدات الإنسانيّة المعمول به حاليًّا في غزّة"، مشيرًا إلى أنّ "مراجعة الاتفاقيّات التجاريّة مع إسرائيل مِن الخيارات المطروحة للضّغط عليها".