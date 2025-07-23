طالب متحدّث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في حديث لقناة "الجزيرة"، بـ"إيصال المساعدات الإنسانيّة إلى قطاع غزة"، مشدّدًا على "وجوب العودة إلى عمل الوكالات الأمميّة في توزيع المساعدات الإنسانيّة في غزة".
وأكّد أنّه "يجب تغيير نظام توزيع المساعدات الإنسانيّة المعمول به حاليًّا في غزّة"، مشيرًا إلى أنّ "مراجعة الاتفاقيّات التجاريّة مع إسرائيل مِن الخيارات المطروحة للضّغط عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم خارجية فرنسا: مراجعة الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل من الخيارات المطروحة للضغط عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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