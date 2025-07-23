"أكسيوس": مسؤولون من أميركا وإسرائيل وسوريا سيجتمعون الخميس بمحاولة للتوصل لتفاهمات حول جنوب سوريا

أشار مسؤول أميركي ومصدر مطّلع لموقع "أكسيوس" الأميركي، إلى أنّ "من المتوقّع أن يجتمع مسؤولون أميركيّون وإسرائيليّون وسوريّون كبار يوم الخميس المقبل، في محاولة للتوصّل إلى تفاهمات أمنيّة بشأن الوضع في جنوب ​سوريا​".

وأوضح الموقع أنّ "هذا سيكون أوّل اجتماع بين هذه الجهات منذ اندلاع الأزمة الأسبوع الماضي في مدينة السويداء جنوب سوريا، والغارات الإسرائيليّة على دمشق الّتي تلتها"، لافتًا إلى أنّ "المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك سيرأس الاجتماع بين سوريا وإسرائيل".