أشار مسؤول أميركي ومصدر مطّلع لموقع "أكسيوس" الأميركي، إلى أنّ "من المتوقّع أن يجتمع مسؤولون أميركيّون وإسرائيليّون وسوريّون كبار يوم الخميس المقبل، في محاولة للتوصّل إلى تفاهمات أمنيّة بشأن الوضع في جنوب سوريا".
وأوضح الموقع أنّ "هذا سيكون أوّل اجتماع بين هذه الجهات منذ اندلاع الأزمة الأسبوع الماضي في مدينة السويداء جنوب سوريا، والغارات الإسرائيليّة على دمشق الّتي تلتها"، لافتًا إلى أنّ "المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك سيرأس الاجتماع بين سوريا وإسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر "أكسيوس": مسؤولون من أميركا وإسرائيل وسوريا سيجتمعون الخميس بمحاولة للتوصل لتفاهمات حول جنوب سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.