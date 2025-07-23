"أسترازينيكا" تعتزم استثمار 50 مليار دولار بأميركا رغم تهديدات ترامب بفرض رسوم

أعلنت شركة "​أسترازينيكا​- AstraZeneca" البريطانيّة، اعتزامها استثمار 50 مليار دولار في تصنيع الأدوية والبحوث في الولايات المتّحدة الأميركيّة بحلول العام 2030، رغم تهديدات الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بفرض رسوم جمركيّة على هذا القطاع.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" باسكال سوريو في بيان، أنّ "هذا الاستثمار يعزّز ثقتنا في الابتكار الأميركي في مجال الصّناعات الدّوائيّة الحيويّة، ويؤكّد التزامنا تجاه ملايين المرضى الّذين يعتمدون على أدويتنا في الولايات المتّحدة وحول العالم".

وتشمل الاستثمارات المعلَنة إنشاء مصنع جديد في ولاية فيرجينيا، وصفته الشّركة بأنّه "أكبر استثمار عالمي لها في مجال تصنيع الأدوية".

وكان قد فرض ترامب في نيسان الماضي، رسومًا جمركيّةً لا تقل عن 10 في المئة على الواردات. ورغم إعفاء الأدوية في المرحلة الأولى، أعلن لاحقًا نيّته فرض رسوم جمركيّة على هذا القطاع، بل ودرس إمكان زيادتها إلى 200%.