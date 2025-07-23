الوسطاء يحققون اختراقاً في ملف الانسحاب الإسرائيلي من غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (غزة، القاهرة)

ينتظر الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، الرد الرسمي لحركة حماس على الخرائط التي قدمها الجيش الإسرائيلي حول خططه للانسحاب من بعض مناطق غزة خلال الهدنة المقترحة لمدة شهرين، حيث تجري الحركة مشاورات مع عدة فصائل قبل تسلم الرد للوسطاء في اجتماعات الدوحة.

وأوضح مصدر مقرب من المحادثات، أن التنازلات التي قدمتها إسرائيل وحماس بضغوطات من الوسطاء، يمكن أن تفضي نحو اتفاق حول خطط انسحاب الجيش الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة والجدول الزمني لذلك سيؤدي لتسريع وتيرة العملية التفاوضية المستمرة منذ 3 أسابيع في الدوحة.

وأشار المصدر إلى أن إسرائيل وحماس بصدد الاتفاق على الإطار العام، الذي يعد أساساً لمسودة الصفقة التي يعمل الوسطاء على وضع التصور النهائي لها بعد حسم الطرفين لأي من الملفات، وفي مقدمتها ملف المساعدات الإنسانية والغذائية، لافتاً إلى وجود تهديدات من حماس بتجميد العملية التفاوضية حال لم يتم معالجة الوضع الإنساني المتردي في غزة.

وتمكن الوسطاء خلال الساعات الماضية، من تحقيق اختراق في المفاوضات حول خطط الانسحاب للجيش الإسرائيلي من غزة خلال اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة لملف المساعدات والبروتوكول الإنساني الخاص بعلاج الجرحى الفلسطينيين خارج القطاع.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إننا قريبون من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، حتى بعد أيام أو ربما أقل من ذلك.

كما نقلت وسائل الإعلام عن مصدر: «تم حل الغالبية العظمى من الخلافات، بما في ذلك ملف المساعدات، وفي إطارها سيتم نقل 500 شاحنة يومياً إلى قطاع غزة ، ومن بين هذه الشاحنات، سيتم توجيه 300 شاحنة إلى مراكز التوزيع وسيتم إرسال الباقي إلى بقية أنحاء قطاع غزة.

وفي السياق، حذر المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، أمس، من تزايد حالات الاختفاء في غزة مع استمرار العمليات العسكرية التي دخلت شهرها الثاني والعشرين، مشيراً إلى استمرار تلقيه بلاغات حول فقدان مدنيين في ظروف غامضة، خصوصاً في مناطق المواجهات ومواقع توزيع المساعدات.

وقال المركز في بيان: إن عدداً من حالات الفقدان سجلت في شمال وجنوب القطاع، منها ثلاث وقائع اختفاء في شمال غزة خلال اليومين الماضيين بعد خروج سكان لتفقد منازلهم المدمرة.