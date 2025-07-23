شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في احتفالات العيد الوطني للجمهورية الفرنسية، رفقه السفير الفرنسي وزوجته، والتي نظمتها سفارة فرنسا بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي الهيئات الدولية، وذلك في في إطار العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا.

وأكد الوزير محمود فوزي خلال مشاركته، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا، وحرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون البرلماني والقانوني وتبادل الخبرات المؤسسية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار الإقليمى.



