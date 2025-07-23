ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا استهدفنا دبّابة "ميركافا" إسرائيليّة بقذيفة "الياسين 105" في منطقة شاليهات الجعفراوي بجنوب شرق مدينة ​دير البلح​ وسط قطاع غزة، وسجّلنا هبوط الطّيران المروحي للإخلاء". وأشارت إلى "أنّنا استهدفنا أيضًا ناقلة جند إسرائيليّة بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الجعفراوي، وقصفنا موقع قيادة وسيطرة للعدو جنوب غرب مدينة ​رفح​، بمنظومة الصّواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم".

كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": قصفنا دبابة وناقلة جند جنوب دير البلح وموقع قيادة وسيطرة للعدو في رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.