مقتل 221 شخصًا نتيجة الأمطار الموسمية في باكستان منذ أواخر حزيران

قُتل 221 شخصًا بينهم نحو مئة طفل، نتيجة الأمطار الموسميّة الغزيرة الّتي تضرب ​باكستان​ منذ أواخر حزيران الماضي، بحسب هيئة إدارة الكوارث.

وأوضحت المتحدّثة باسم الهيئة لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الضّحايا بين 26 حزيران و21 تمّوز الحالي، قضوا في انهيار منازلهم أو السّيول المفاجئة أو صعقهم التيّار الكهربائي"، مبيّنةً أنّ "بين القتلى 104 أطفال و40 امرأة". ولفتت إلى أنّ "الأمطار الموسميّة بدأت هذا العام في وقت أبكر من المعتاد"، مشيرةً إلى أنّ "مثل هذه الحصيلة البشريّة تُسجّل عادةً في شهر آب، ما يجعل هذا الموسم غير اعتيادي".

وكانت قد حذّرت هيئة الأرصاد الجوّيّة الباكستانيّة من أنّ خطر هطول أمطار غزيرة قد يؤدّي إلى حدوث فيضانات مفاجئة وانزلاقات تربة، في محافظات شمال البلاد وشرقها.