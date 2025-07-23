النشرة: قوة مشاة إسرائيلية توغلت فجراً في سهل الماري وفتشت منازل واستجوبت لبنانيين وسوريين

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، بأن "قوة مشاة اسرائيلية قوامها نحو 20 جنديًا توغلت فجرًا، من محيط بلدة العباسية الحدودية في اتجاه منطقة ريحانة بري في سهل الماري، وفتشت بعض المنازل المأهولة والمهجورة، واستجوبت عددا من السكان اللبنانيين والعمال السوريين، قبل ان تغادر مصطحبة معها عاملَين سورييَن تركتهما لاحقًا قرب الحدود".

