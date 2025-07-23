جامعة كولومبيا فرضت على 80 طالبا عقوبات تصل للطرد لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة لإسرائيل

أعلنت جامعة كولومبيا في نيويورك أنّها "فرضت على طلاب شاركوا داخل الحرم الجامعي في احتجاجات مناهضة لإسرائيل عقوبات متنوّعة، بلغ بعضها حدّ الطرد وسحب الشهادات الجامعية".

وهذه العقوبات التي قالت مجموعة طالبية إنّها طالت ما يقرب من 80 طالبا تأتي في الوقت الذي تتفاوض فيه كولومبيا مع إدارة الرئيس دونالد ترامب لكي تلغي الأخيرة قرارها قطع 400 مليون دولار من الأموال الفدرالية المخصّصة للجامعة المرموقة.

ومارس ترامب ضغوطا شديدة على كولومبيا وجامعات عريقة أخرى، متّهما إياها بالفشل في التصدّي لأفعال وأقوال معادية للسامية شهدتها الاحتجاجات التي جرت في أحرامها العام الماضي للمطالبة بوقف الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.