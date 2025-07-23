الدفاع الروسية: بدء مناورات "عاصفة تموز" في المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، "بدء ​مناورات بحرية​ واسعة النطاق تحت اسم "عاصفة تموز"، في مناطق استراتيجية تشمل مياه المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي، إضافة إلى بحر البلطيق وبحر قزوين".

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن "المناورات تُجرى في الفترة من 23 إلى 27 تموز، تحت القيادة العامة للقائد الأعلى للقوات البحرية، الأدميرال ألكسندر مويسيف، وبمشاركة قوات من أساطيل الشمال والمحيط الهادئ والبلطيق، بالإضافة إلى أسطول بحر قزوين".

وتهدف المناورات، بحسب الوزارة، إلى التحقق من جاهزية التشكيلات البحرية لتنفيذ مهام عملياتية غير نمطية، واختبار القدرات القتالية في استخدام الأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، والأنظمة غير المأهولة، والنماذج المتقدمة من الأسلحة والمعدات العسكرية.