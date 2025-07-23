شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المواطنين على ضريح الزعيم جمال عبد الناصر لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

فتح ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أبوابه أمام الجمهور والمواطنين منذ الصباح الباكر للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، حيث تكاتف الجيش مع أبناء الوطن ليسطرون بداية دولة مصرية جديدة يكون فيها البناء الأول هو إلغاء الملكية وبداية عهد جمهورية مصر العربية .

وتوافد أنصار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لإحياء تلك الذكرى الخالدة أمام ضريحه، تقديرا له كونه زعيمها وقائدها وصاحب المساعد لإنجاحها بالتعاون مع مجموعة الضباط الأحرار .

وكانت من أهم مبادئ ثورة 23 يوليو 1952 ، القضاء على الإقطاع والاستعمار المستبد وأعوانه والتخلص من نظام الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحياة السياسية هذا بالتوازي مع إقامة جيش وطنى قوى قادر على الدفاع عن أرض مصر ضد أى عدوان خارجى وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وإقامة حياة ديمقراطية سليمة تضمن للشعب حقوقه فى جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.



توافد المواطنين على ضريح الزعيم جمال عبد الناصر لإحياء ثورة 23 يوليو (1)



