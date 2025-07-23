شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن محسب: ثورة 23 يوليو نقطة تحول لبناء دولة العدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 73 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدا أن هذه الثورة ستظل نقطة تحول رئيسية في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة، حيث أرست مبادئ العدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطني، والتحرر من التبعية.

وقال "محسب" في بيان اليوم، إن ثورة يوليو كانت بمثابة مشروع وطني متكامل سعى لتأسيس مجتمع أكثر عدلا ومساواة، مشيرا إلى أن ثورة يوليو استطاعت تحقيق استقلال القرار الوطني، وتحرير الاقتصاد، والتوسع في مشروعات التنمية، بالإضافة إلى تأكيد أهمية الكرامة الوطنية التي ظل الشعب المصري يدافع عنها في مختلف المحطات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن احتفال الدولة المصرية اليوم بهذه الذكرى العظيمة يأتي في وقت يشهد العالم فيه تحديات متسارعة، ما يتطلب استحضار روح ثورة يوليو في التكاتف والعمل المشترك، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستكمل مسيرة البناء الوطني من خلال مشروعات التنمية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحقيق نهضة صناعية وزراعية واقتصادية شاملة.

ودعا النائب أيمن محسب، الشباب المصري إلى التمسك بقيم ثورة يوليو، مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات بعد الثورة يحتاج إلى وعي وحرص لحمايته، مشيرا إلى أن استلهام الدروس من الماضي ضرورة حتمية لتأمين مستقبل أكثر إشراقا لمصر والأجيال القادمة.