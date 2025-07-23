أكد المبعوث الاميركي توم براك، في تصريح له بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، أن "ما نقوم به هو عملية متواصلة وليس حدثًا والجميع يقوم ما في وسعه ولا شكّ في أنّ الأمر معقّد وآمل أن يتواصل الحوار فالجميع يحب اللبنانيين"، مضيفا :"إن لم تتوصّلوا إلى استقرار فلن يأتي أحد للمناجاة".
وأكد براك أنه سيعود إلى لبنان، مشيرا الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يقوم ما بوسعه رغم تعقيد الأمور"، مشيرا الى ان "زيارتي حملت أملًا وهذا ما يجب التركيز عليه بدل التركيز على ما يقوله الأطراف وأتيت إلى الراعي لينصحني".
كانت هذه تفاصيل خبر براك من بكركي: سأعود إلى لبنان وبري يقوم ما بوسعه رغم تعقيد الأمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.