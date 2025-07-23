بري: تفاؤلي مرده إلى تفاؤل برّاك ولا اتفاق جديد بل سنعمل على تطبيق الاتفاق الموجود الذي من شأنه وقف العدوان

أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري تفاؤله، مشيراً إلى أن "الموفد الأميركي توم باراك نفسه "كان متفائلاً، وتفاؤلي مرده إلى تفاؤله"، واصفاً اللقاء مع الموفد الأميركي بـ"الممتاز"، لافتا إلى أن هذا الجو الإيجابي ساهم في تنفيس أجواء الخوف التي سادت في اليومين الماضيين.
وإذ آثر رئيس المجلس النيابي التكتم على أسباب التفاؤل وخلفياته، فقد نفى في حديث لصحيفة "المدن"، "التوصل إلى اتفاق جديد مع باراك"، قائلاً: "لا اتفاق جديداً، بل هناك اتفاق موجود سنعمل على تطبيقه، وهذا من شأنه أن يوقف العدوان".
