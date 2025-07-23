هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مقرب من حكومة سوريا: إذا لم تعد إسرائيل لمسار السلام مع دمشق فإن إيران وداعش سيعودان إلى المنطقة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مقرب من الحكومة السورية تأكيده أنه إذا لم تعد إسرائيل إلى مسار السلام مع دمشق، فإن إيران وتنظيم "داعش" سيعودان إلى المنطقة بكل قوتهما.
وأشار المصدر المقرب من الحكومة السورية إلى أن، بحسب الهيئة، إلى أن عودة إيران وتنظيم "داعش" إلى المنطقة ستُشكل تهديداً لأمن إسرائيل.
