"دانة غاز" تعلن نتائج واعدة لبئرين جديدين في دلتا النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا كرم:



أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية عن تحقيق نتائج أولية واعدة للبئر التقييمي “بيجونيا-2” وبدء أعمال إعادة الإكمال في بئر “بلسم-3” في دلتا النيل البرية بمصر.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن المرحلة الأولى لبرنامج دانة غاز الإستثماري البالغة قيمته 100 مليون دولار أمريكي يهدف إلى دعم إنتاج الغاز المحلي، وزيادة الاحتياطيات، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وأشارت الشركة إلى أن "بيجونا-2” هو أول بئر تقييمي ضمن منطقة التطوير “بيجونا”، وهي أيضاً البئر الأولى من بين 11 بئرًا مخصصة لأعمال التقييم والاستكشاف ضمن البرنامج المنشود، وأظهرت نتائج الحفر إحتواء البئر على كميات من الغاز بنحو 9 مليارات قدم مكعبة كتقدير أولى قابل للزيادة.

ومن المتوقع أن تضيف “بيجونا-2” حوالي 5 مليون قدم مكعب يوميًا للإنتاج، وتقع البئر في نطاق إمتياز “نيو المنزلة”، وتُشغَّل بواسطة الشركة المشتركة، شركة الوسطاني للبترول (واسكو).

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج الاستثماري البالغة قيمته 100 مليون دولار في تعزيز معدلات إنتاج دانة غاز في مصر على الأجل الطويل وبشكل ملحوظ، بجانب إضافة نحو 80 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز القابلة للاستخراج على مدى عامين.

وتابعت الشركة أنه يجري تنفيذ عمليات الحفر باستخدام منصة الحفر EDC-54، في حين من المنتظر أن يبدأ حفر البئر التالية في شهر أغسطس القادم.

وذكرت الشركة أنه تزامنًا مع بدأ خطة الحفر وبالإضافة إليها، بدأت الشركة فى تنفيذ عمليات لإعادة إكمال عدد من الآبار فى طبقات جيولوجية أخرى والتى من المتوقع أن تضيف كميات أخرى من الإحتياطيات وتساهم فى زيادة الأنتاج.

وأضافت أنه يتم حاليًا أعمال إعادة إكمال البئر “بلسم-3” بعد أن أعادت دانة غاز توظيف حفار شركة EGYPTCO من وضعية الردم والهجر. هذا وتقدر الإحتياطيات المأمولة من البئر بنحو 4 مليار قدم مكعب ومن المتوقع أن يساهم بإنتاج إضافي 3 مليون قدم مكعب يومى من الغاز، علما بأن نجاح إعادة إستكمال “بلسم-3” يقلل من المخاطر المرتبطة بفرص حفر آبار استكشافية بالمنطقة، فضلًا عن تعزيز معدلات الإنتاج بشكل أكبر.

وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز من موقع الحفر: “يمثل نجاح عمليات الحفر في البئر التقييمي “بيجونا-2” وإعادة إكمال البئر “بلسم-3” إنجازًا استراتيجيًا بارزًا، إذ يُعد إيذانًا بتدشين المرحلة الأولى من برنامجنا الاستثماري الطموح في مصر بقيمة 100 مليون دولار، والذي يتضمن حفر 11 بئرًا جديدة.



وأضاف "نحن نعمل على تطوير وإنتاج الغاز في مصر منذ أكثر من عقد، وقد ساهم توقيع إتفاقية دمج مناطق الإمتياز مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أواخر العام الماضي في الحصول على مناطق إضافية بشروط مالية أفضل، مما مكّننا من إطلاق هذه المرحلة الجديدة".



وأشار إلى أن نجاح حفر هذا البئر يفتح آفاقًا واسعة لإنتاج الغاز في منطقة “بيجونا”، مما يتيح فرصًا مستقبلية واعدة للتوسع والنمو وسيُسهم في إطالة العمر التشغيلي لأصول الشركة في مصر.



وأكد على التزام الشركة بإعادة استثمار المدفوعات التي تتلقاها من الحكومة المصرية في تنفيذ هذا البرنامج الطموح، ودعم مشروعات التنمية المستقبلية في البلاد، كما أكد على انتظام المدفوعات وسرعة تسلمها من الشركاء يساهم بشكل كبير في استمرارية هذه الاستثمارات.

وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، قام كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، بزيارةٍ ميدانية إلى موقع حفر بئر “بيجونا-2″، للاطلاع عن كثب على انطلاق العمليات، والوقوف على سير العمل في المشروع.