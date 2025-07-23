شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: ثورة 23 يوليو علامة فارقة فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، تلك الثورة التي كانت نقطة علامة فارقة في تاريخ الوطن.

وأكدت التنسيقية أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تظل مصدر إلهام للأجيال الجديدة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وتجديد العهد على العمل من أجل رفعة الوطن واستقراره، مستلهمين من روح الثورة قيم الانتماء والعمل والبناء.