شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية: ثورة 23 يوليو جسدت تطلعات الشعب المصرى نحو التحرر والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بخالص التهاني إلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، مستذكرة واحدة من أنصع صفحات التاريخ المصري الحديث، حين انتفضت إرادة الشعب لتؤسس لمرحلة جديدة من الكرامة الوطنية والاستقلال، وتفتح الطريق أمام بناء دولة حديثة تقوم على العدالة الاجتماعية والانتماء الخالص للوطن.

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "لقد جسدت ثورة يوليو تطلعات الشعب المصري نحو التحرر والتنمية، وكانت نقطة تحول مفصلية أعادت صياغة الواقع السياسي والاجتماعي في مصر والمنطقة بأسرها، ورسّخت لمبادئ لا تزال حاضرة في ضمير الأمة".

وشدد فوزي على "أننا هذه الذكرى الخالدة، نُجدد العهد على مواصلة البناء والعمل في ظل الجمهورية الجديدة، بقيادة واعية تُعلي من شأن الوطن وتُرسخ قيم العدالة والكرامة والسيادة الوطنية".

واختتم وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى: رحم الله رجال الثورة الأوفياء، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.



