النشرة: سقوط 4 جرحى نتيجة إشكال عنيف تطور الى طعن بالسكاكين في برالياس

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة أنّ إشكالًا عنيفًا وقع في بلدة برالياس قرابة الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، تطوّر إلى ​طعن بالسكاكين​، ما أسفر عن سقوط أربعة جرحى، أحدهم بحالة حرجة جدًا.

وبحسب المعلومات، فإن الجريح الأكثر تضررًا هو شاب فلسطيني - سوري تعرّض لطعنتين في الرأس، وقد نُقل إلى المستشفى بحالة حرجة.

وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة خلفيات الحادث وملاحقة المتورطين.