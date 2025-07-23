النشرة: سقوط 4 جرحى نتيجة إشكال عنيف تطور الى طعن بالسكاكين في برالياس

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة أنّ إشكالًا عنيفًا وقع في بلدة برالياس قرابة الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، تطوّر إلى طعن بالسكاكين، ما أسفر عن سقوط أربعة جرحى، أحدهم بحالة حرجة جدًا.
وبحسب المعلومات، فإن الجريح الأكثر تضررًا هو شاب فلسطيني - سوري تعرّض لطعنتين في الرأس، وقد نُقل إلى المستشفى بحالة حرجة.
وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة خلفيات الحادث وملاحقة المتورطين.
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