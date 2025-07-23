أشارت النائبة بولا يعقوبيان، في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب، إلى التناقض الصارخ في مسار الملاحقات القضائية، قائلة: "نحن اليوم نرفع الحصانة عن نائب ووزير سابق هو جورج بوشكيان، ليُحاكم أمام القضاء العادي، فيما تتم إحالة ثلاثة وزراء اتصالات سابقين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
وأضافت: "آمل أن نتوصل إلى محاكمات أمام القضاء العادي، لا إلى المجلس الأعلى الذي لم يحاكم أحدًا طوال مئة عام".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان: هناك تناقض بمحاكمة بوشكيان أمام القضاء العادي وإحالة وزراء سابقين إلى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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