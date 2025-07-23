البركس التقى حيدر: طالبنا بتسهيل استخدام عمال أجانب لغسيل السيارات وبإدخال أصحاب المحطات وعائلاتهم إلى الضمان

استقبل وزير العمل محمد حيدر وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان برئاسة النقيب جورج البركس وجرى البحث معه بامور تتعلق بالمحطات وتخص وزارة العمل.

وفي تصريح له، شكر البراكس حيدر على اهتمامه ومواكبته اعادة الانتظام الى جسم النقابة بعد وفاة رئيسها ونائبه منذ اربع سنوات والعملية الانتخابية الاخيرة التي جرت في 19 حزيران الماضي.

واضاف :"عرضنا عليه بعض المطالب المتعلقة بشؤون محطات المحروقات والتي تخص وزارة العمل وخاصة استخدام العمال الاجانب لغسيل السيارات في ظل عدم توفر العمالة المحلية لهذا الغرض، كما طلبنا مساعدته مع المعنيين واصحاب الصلاحية للسماح لاصحاب المحطات وعائلاتهم الانتساب والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لانهم يعملون في المحطات، هم وابنائهم، شأنهم شأن العمال الموظفين لديهم".