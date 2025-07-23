قوى الأمن: توقيف افراد عصابة سلبوا شخصًا على متن درّاجتين آليّتين في جونية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه "بتاريخ -16 -7-2025 وفي محلة جونية، أقدم مجهولون على متن د ارجتين

آليتين من دون لوحات على سلب شخص من الجنسية السورية، وفروا إلى جهة مجهولة".

واشارت الى ان "على الاثر، باشرت القطعات المختصة في قوى األمن الداخلي إجراءاتها، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات ، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هويات أفراد العصابة، وهم كل من اللبنانيين: (أ. م. )مواليد عام 2000، (م. م. )مواليد عام 2000، ( م. ك. )مواليد عام 2000( م. ك. )مواليد عام 2000".

ولفتت الى ان "بتاريخ ،2025-7-20 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهم في محلة جونية، كما تم ضبط دراجتين آليتين من دون لوحات".

واضافت ان "بتفتيشهم والدراجتين، ضُبط بحوزة الثالث مسدس حربي مع 5 طلقات صالحة للاستعمال، إضافة إلى مبلغ مالي. بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذ عملية السلب المذكورة في محلة جونية. تم حجز الدراجتين عدليًّا، وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ".