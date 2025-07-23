شينخوا: شركات الأدوية العالمية تؤكد على الشراكات المحلية والبحث والتطوير في الصين

أفادت وكالة الأنباء الصينية بأنه من عرض أحدث منتجاتها إلى بناء شراكات محلية، ركزت شركات الأدوية العالمية على البحث والتطوير والتعاون المحلي في معرض الصين الدولي الثالث لسلاسل التوريد الذي اختتم مؤخرا، سعيا منها لتعزيز حضورها في أحد أكبر أسواقها على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن المعرض سلط الضوء على أهمية الصين للشركات متعددة الجنسيات، كسوق رئيسية ومركز للابتكار العالمي والتصنيع المتقدم وسلاسل التوريد المرنة، ولفت أليكس قو، رئيس شركة ميدترونيك لمنطقة الصين الكبرى، إلى أنه "ستصبح الصين أكبر سوق للرعاية الصحية في العالم ومصدرا حيويا للابتكار"، مضيفا أن الصين تلعب دورا متزايد الأهمية في سلسلة صناعة الرعاية الصحية العالمية.

وأوضحت أنه خلال المعرض، دخلت الشركة في تعاون جديد لبناء نظام تشخيص وعلاج مدعوم بالذكاء الاصطناعي لأمراض الأبهر وأمراض القلب الهيكلية. ويعد هذا جزءا من توجه أوسع في صناعة الأدوية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة البحث والتطوير وتحسين تشخيص الأمراض وعلاجها.

ومن جانبها، عرضت شركة الأدوية الفرنسية سانوفي منظومتها المتكاملة، بالإضافة إلى أحدث منتجاتها من أدوية أمراض المناعة والقلب والأوعية الدموية وأمراض التمثيل الغذائي وغيرها. وتعتمد شركة سانوفي على البحث والتطوير المحلي بشكل رئيسي، حيث تدير الشركة حاليا مراكز بحث وتطوير في مدن مثل بكين وشانغهاي، وشارك فريقها البحثي الصيني بشكل كبير في أكثر من 90 بالمائة من مشاريع التطوير المشترك العالمية.

بالنسبة لسانوفي، يمثل معرض سلاسل التوريد منصة ليس فقط لعرض منتجاتها، بل أيضا لبناء علاقات تعاون. وأوضح واين شي، رئيس شركة سانوفي في منطقة الصين الكبرى، أننا "نستكشف هنا آفاق التعاون المبتكر مع شركائنا العالميين، بدءا من البحث والتطوير وصولا إلى الإنتاج وتسهيل وصول المرضى إلى العلاج، ونشارك أحدث نتائج الممارسات المحلية"، مضيفا أن سانوفي ستواصل دعم مبادرة "الصين الصحية" من خلال الأدوية واللقاحات المبتكرة.

وفي سياق آخر، أعلنت نوفو نورديسك، خلال المعرض، عن شراكات جديدة مع شركات محلية في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية والتكنولوجية، وذلك في إطار جهودها الأخيرة لتعميق التعاون في سلسلة الصناعات المحلية.

وواصلت نوفو نورديسك زيادة استثماراتها في الصين، معززة حضورها في جميع مراحل سلسلة الصناعة لتقديم خدمة أفضل للمرضى في الصين. وحتى الآن، طرحت الشركة 22 دواء مبتكرا و11 جهاز حقن مبتكرا في الصين لعلاج مرض السكري والسمنة والأمراض النادرة.

وبدورها، ذكرت كريستين تشو، رئيسة نوفو نورديسك في منطقة الصين، أن الشركة بصفتها مشاركة في جميع الدورات الثلاث لمعرض سلاسل التوريد، تسعى هذا العام إلى بناء منظومة شاملة لإدارة الصحة بالتعاون مع المزيد من شركاء سلاسل الصناعة، بما يسهم في تحسين إدارة الأمراض المزمنة.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض شهد مشاركة 651 شركة ومؤسسة من 75 دولة ومنطقة، مما جعله منصة رئيسية للشركات متعددة الجنسيات لتعزيز تعاونها مع شركائها الصينيين في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.