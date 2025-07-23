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زلزال بقوة 5.6 ريختر وبعمق 535.4 كيلومترًا يضرب جزر فيجي

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واس - سوفا 0 تبليغ

  • زلزال بقوة 5.6 ريختر وبعمق 535.4 كيلومترًا يضرب جزر فيجي 1/2
  • زلزال بقوة 5.6 ريختر وبعمق 535.4 كيلومترًا يضرب جزر فيجي 2/2

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع جنوب جزر فيجي، وعلى عمق 535.4 كيلومترًا.
ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

منطقة حزام النار

يذكر أن جزر فيجي تقع في منطقة تسمى بـ"حزام النار" بالمحيط الهادئ، وتتعرض من وقت لآخر للعديد من الهزات والزلازل الارتدادية التي تكون قوية في بعض الأحيان.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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