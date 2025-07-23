شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 ريختر وبعمق 535.4 كيلومترًا يضرب جزر فيجي والان نبدء بالتفاصيل

منطقة حزام النار

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع جنوب جزر فيجي، وعلى عمق 535.4 كيلومترًا.ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.يذكر أن جزر فيجي تقع في منطقة تسمى بـ"حزام النار" بالمحيط الهادئ، وتتعرض من وقت لآخر للعديد من الهزات والزلازل الارتدادية التي تكون قوية في بعض الأحيان.