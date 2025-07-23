المستشار الألماني يستضيف ماكرون في برلين

ابوظبي - سيف اليزيد - يستضيف المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مأدبة عشاء مساء اليوم الأربعاء في فيلا بورسيش المطلة على بحيرة تيجل في العاصمة برلين.

وستكون هذه أول زيارة لماكرون لألمانيا منذ تغيير حكومة الأخيرة في 6 مايو الماضي. وكان ميرتس قد سافر إلى باريس في اليوم التالي لانتخابه مستشارا لإطلاق بداية جديدة مع ماكرون بالنسبة للعلاقات الألمانية-الفرنسية.

ويعتزم الزعيمان مواصلة العمل المشترك وتعميق تعاونهما "على جميع المستويات". ومن المقرر أن يناقش ميرتس وماكرون عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وستتمحور الموضوعات الرئيسية حول القدرة التنافسية الأوروبية، والأمن والدفاع، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وسيعقد الاجتماع في فيلا على بحيرة تيجل، وهي الآن دار ضيافة تابعة لوزارة الخارجية الألمانية.