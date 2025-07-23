الارصاد الجوية: كتل هوائية حارة ورطبة تسيطر على لبنان تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى ان "كتلا هوائية حارة ورطبة تسيطر على ​لبنان​ والحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ ب​درجات الحرارة​ فتتخطى معدلاتها الموسمية، كما تكون نسبة الرطوبة على الساحل عامل أساسي في زيادة الشعور بالحر".

ولفت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الخميس قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال، وارتفاعها في الداخل، بينما ترتفع على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر".

واوضحت ان "طقس الجمعة غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة بشكل بسيط على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر وبالتالي سوء في الرؤية نتيجة تشكّل ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة، بينما نلمس ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل".

واضافت ان "طقس السبت غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، واستمرار ارتفاعها وبشكل بسيط على الجبال وفي الداخل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل فيزيد معها الشعور بالحر وبالتالي تكوّن ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح أحيانًا".