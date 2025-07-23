سلام بحث إطلاق خدمات "يوتلسات" في لبنان واستقبل الفريق اللبناني المشارك في بطولة "مايكروسوفت" العالمية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون ​تكنولوجيا المعلومات​ والذكاء الاصطناعي كمال شحادة.

كما استقبل سلام وفدا من شركة "​يوتلسات​" الفرنسية.

واشار نائب رئيس المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاني العرجا، الى اننا "اطلعنا سلام على التحضيرات الجارية لإطلاق خدمات الشركة في ​لبنان​، وذلك عبر الوكالات الرسمية اللبنانية، وتُعنى الشركة بتوفير خدمات الإنترنت والتواصل السريع عبر الأقمار الصناعية، وتحديداً من خلال الأقمار المنخفضة التكلفة والمتحركة، وستتيح هذه الخدمة إمكانية تأمين إنترنت عالي السرعة للمستخدمين".

في سياق اخر، استقبل سلام الفريق اللبناني لبطولة العالم لمهارات "المايكروسوفت وال Adobe"

واشار مدير عام المؤسسة مخزومي سامر الصفح، الى أن "لبنان يشارك في المسابقة السنوية التي تُنظَّم من قبل مؤسسة مخزومي بالشراكة مع مؤسسة ITLS، وقد حرص عدد من الشباب المشاركين الذين سيمثلون لبنان قبل سفرهم إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في المسابقة العالمية التي تنظمها شركة "مايكروسوفت" في أورلاندو على زيارة سلام، حيث قدّموا له القميص الرسمي الذي سيمثّل من خلاله لبنان في هذه المسابقة الدولية".