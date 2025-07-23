"فرانس برس": جورج عبد الله يغادر فرنسا الجمعة بعدما أمر القضاء الفرنسي بالافراج عنه

اشارت وكالة "فرانس برس"، الى ان "على مدى أربعة عقود، أمضى جورج إبراهيم عبد الله أيامه في زنزانة مساحتها 11 مترا مربعا، رفعت فيها راية حمراء عليها رسم لتشي غيفارا وملصقات مؤيدة للقضية الفلسطينية، ويستعد لمغادرتها الجمعة بعدما أمر القضاء الفرنسي بالافراج عنه".

وأصدرت محكمة الاستئناف في 17 تموز قرار الافراج عن الناشط البالغ 74 عاما. وبعدما بقي خلف القضبان مدة تعد من الأطول في فرنسا، من المقرر أن يغادر عبد الله سجن لانميزان (جنوب غرب) الجمعة ويعود الى لبنان.

وأوقف عبد الله في العام 1984، ودانه القضاء الفرنسي في 1987 في قضية اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أميركي في باريس. وتنقّل عبد الله خلال العقود الماضية بين مراكز احتجاز عدة في سان مور ومولان في وسط البلاد، وكليرفو في شرقها، قبل أن يودع الزنزانة الرقم 221 التي وضعت عندها لافتة بخط اليد كتب فيها "عبد الله".