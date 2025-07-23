سلطات روسيا اكدت مشاركتها في محادثات اسطنبول مع أوكرانيا مساء اليوم

أكّدت سلطات روسيا أنها ستشارك في محادثات مع أوكرانيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء في مدينة اسطنبول التركية، لكنها توقعت أن تكون المفاوضات "صعبة جدا".
واشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي الى ان "غادر وفدنا إلى إسطنبول، ومن المقرر إجراء محادثات هذا المساء، لا أحد يتوقع مسارا سهلا. ستكون (المحادثات) صعبة جدا".
وفي وقت سابق، اوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وزير الدفاع الأوكراني السابق والسكرتير الحالي لمجلس الأمن رستم أوميروف سيرأس وفد كييف في الجولة المقبلة من محادثات السلام مع روسيا المقررة الأربعاء.
ولفت زيلينسكي في تصريح له، الى انه "سيكون الوفد برئاسة رستم أوميروف وسيضم ممثلين للاستخبارات الأوكرانية ووزارة الخارجية الأوكرانية ومكتب الرئيس".
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