وقع وزير المالية ياسين جابر صباح اليوم مرسوم إعطاء منحة مالية عن شهر تموز للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية وللمتقاعدين منهم ولذوي الأشخاص المعتبرين شهداء، وأحاله الى مجلس الوزراء حسب ألآلصول المرعية الإجراء.

كانت هذه تفاصيل خبر جابر وقع مرسوم إعطاء منحة مالية عن تموز للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية وللمتقاعدين واحالها للحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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