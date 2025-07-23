مراقبو الاقتصاد سطروا محاضر ضبط في معامل ومؤسسات غذائية ومياه في النبطية وحاصبيا

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة ​حماية المستهلك​ في محافظة النبطية بجولات تفتيشية على المؤسسات التجارية والغذائية واللحوم والدواجن والأفران والباتيسري ومعامل تكرير وبيع المياه في نطاق مدينة النبطية وزبدين والدوير وميفدون وانصار وزفتا وبلدة حاصبيا. وسطروا محضر ضبط بحق صاحب معمل كرواسون في بلدة زفتا لسوء حالة المعمل وقد وجه له إنذار بضرورة إصلاح الخلل خلال ١٥ يوم تحت طائلة إقفاله. كذلك ظهرت نتائج 8 عينات مياه أتت نتائجها 7 مطابقة للمواصفات القياسية اللبنانية وواحدة غير مطابقة، حيث سطر محضر ضبط بحق صاحب معمل المياه واعطي مهلة أسبوع لإصلاح الخلل".

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