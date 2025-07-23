الجيش اوقف 25 سورياً في كفرسلوان لتجول غير شرعي و3 مطلوبين في وادي الجاموس على خلفية إطلاق نار

اعلنت قيادة الجيش، ان "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في بلدة كفرسلوان – بعبدا، وأوقفت 25 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".

واضافت "كما دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة وادي الجاموس – عكار، وأوقفت المواطنين (خ.ع.) و(ع.ع.) و(م.ع.) لتورطهم في إشكال تخلله إطلاق نار. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".