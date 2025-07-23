حبيب زار العبسي: القروض تغطي كامل الأراضي اللبنانية وآلية التقديم ستكون متاحة للجميع عبر منصة

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة رئيس مجلس ادارة بنك الاسكان انطوان حبيب واستمع منه الى شرح عن آلية عمل المصرف واهدافه الوطنية.

واشار حبيب بعد اللقاء، الى ان "هذه الزيارة تأتي من سلسلة الزيارات التي اقوم بها للمرجعيات السياسية والدينية وكانت مناسبة لزيارة صاحب الغبطة في الربوة لنشرح له اهداف مصرف الاسكان خصوصا بعدما تمكنا من رفع قيمة القرض من خمسين الف دولار الى مئة الف لذوي الدخل المحدود والمتوسط والاحتياجات الخاصة".

ولفت الى اننا "القروض تتوزع على مساحة الوطن لنغطي الـ10452 مترا مربعا بدون اي تمييز بين لبناني وآخر. وستكون هناك زيارات قريبة لفريق عمل المصرف وفنييه وخبرائه للراعي لاطلاعه واطلاع البطريركية على آلية العمل وكيفية تقديم الطلبات التي تكون عادة عبر منصة مفتوحة لجميع اللبنانيين الراغبين في الحصول على قرض تتضمن الآلية والشروط المطلوبة لكي يتمكن كل مواطن في اي بقعة او قرية من لبنان والخارج من الاستفادة من خدمات المصرف".