اعلنت هيئة البث عن الشرطة الإسرائيلية، اننا "اعتقلنا بالتعاون مع الشاباك امرأة تواصلت مع آخرين لاستهداف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو"، مشيرة الى ان "المرأة من سكان وسط إسرائيل وخططت لاستهداف نتانياهو بعبوة ناسفة".
واوضحت ان "الشاباك يحقق مع المرأة وستوجه لها تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث عن الشرطة الإسرائيلية: اعتقلنا بالتعاون مع الشاباك امرأة تواصلت مع آخرين لاستهداف رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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