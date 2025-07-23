هيئة البث عن الشرطة الإسرائيلية: اعتقلنا بالتعاون مع الشاباك امرأة تواصلت مع آخرين لاستهداف رئيس الوزراء

اعلنت هيئة البث عن الشرطة الإسرائيلية، اننا "اعتقلنا بالتعاون مع الشاباك امرأة تواصلت مع آخرين لاستهداف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو"، مشيرة الى ان "المرأة من سكان وسط إسرائيل وخططت ل​استهداف نتانياهو​ بعبوة ناسفة".

واوضحت ان "الشاباك يحقق مع المرأة وستوجه لها تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي".