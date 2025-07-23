شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الشعبية تبدأ اجتماعاتها استعدادا لانتخابات النواب 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس أمناء القائمة الشعبية لاجتماعات انتخابات 2025 أولى جلساته التنظيمية برئاسة أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، وناقش الأعضاء آليات إدارة المرحلة الانتخابية المقبلة وفقًا لمواد قانون الانتخابات، وعلى رأسها المادة الخامسة، التي تنظم تشكيل القوائم وأسس الترشح.

وأكد أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر ورئيس مجلس أمناء القائمة الشعبية، خلال الاجتماع، أن الحزب فتح قنوات التواصل مع كيانات حزبية وشعبية ذات انتماء حقيقي للشارع، بهدف تشكيل تحالف وطني جامع، يعبر عن صوت المواطن، مشددا على ضرورة دعم ذوي الإعاقة وتمثيلهم ضمن القائمة، احترامًا للنصوص القانونية والإنسانية التي تكفل لهم حقوقًا لا يجوز التغافل عنها.

وأكد المشاركون في اجتماع القائمة الشعبية على الدفع بوجوه شبابية جديدة، وتمكينهم من الترشح ضمن القائمة، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مستقبل سياسي واع، كما ناقش الحضور أهمية التوازن بين العمل الحزبي وتوسعة الانتشار الميداني للقائمة، إلى جانب التأكيد على التواصل مع الأقباط والشراكة الوطنية الكاملة.

في السياق ذاته، طُرحت رؤية اقتصادية متكاملة لإدارة الحملة الانتخابية من دون إسراف أو تجاوزات، مع مراعاة ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب التوصية بوضع خطة إعلامية مهنية، والتوسع في التواصل الشعبي، لا سيما في القرى والنجوع، واختتم الاجتماع بصورة جماعية جمعت أعضاء المجلس، تعبيرا عن الوحدة، في مشهد يعكس ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لن يُبنى الوطن إلا عندما نكون جميعًا على قلب رجل واحد".

وضم الاجتماع كلا من اللواء د. أحمد الرفاعي، اللواء عمرو عبد العزيز، د. محي عبد السلام، د. نادر التطاوي، د. عصام فاروق، د. محمد سويدان، أحمد أبو الهدى، انعام عبد الرحيم، المستشار أشرف حنفي، م. حسين البرنس، ماجدة البية، م. محمد المقدم، م. مهند أشرف.